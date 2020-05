Ostatnia szansa na tankowanie w tej cenie

Kierowcy, którzy chcą zaoszczędzić powinni się pospieszyć. Analitycy prognozują, że to już ostatnie chwile tankowania benzyny i diesla poniżej 4 złotych. Według ekspertów początek czerwca może przynieść wzrosty średnio do 5 groszy na litrze.

Jak napisali w piątkowym komentarzu analitycy portalu e-petrol, w najbliższych dniach na większości stacji nie będzie już można zatankować benzyny Pb95 ani oleju napędowego w cenach poniżej 4 zł/l. Dodali, że nawet mimo pewnych korekt w rafineriach polscy kierowcy będą musieli przyzwyczajać się do wyższych cen. To oznaka powrotu do "normalności" - lepszej konsumpcji, która powoduje, że paliwo drożeje.