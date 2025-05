Nowy budżet Trumpa. "Totalny atak na ciężko pracujących Amerykanów"

Proponowany budżet podniósłby wydatki na obronę o 13 proc., a wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne o prawie 65 proc. w stosunku do poziomów z 2025 r. Wydatki uznaniowe niezwiązane z obroną zostałyby obniżone o 23 proc. do najniższego poziomu od 2017 r. - poinformowała agencja Reutera za Biurem Zarządzania i Budżetu Białego Domu.

Tak zwany "szczupły budżet" to zarys priorytetów administracji, który ma umożliwić republikańskim członkom Kongresu zajęcie się opracowywaniem ustaw wydatkowych.

Wyborcze obietnice i cięcia podatków

Trump naciska na kontrolowany przez republikanów Kongres, aby przedłużył obniżki podatków z 2017 r., które były jego największym osiągnięciem legislacyjnym w pierwszej kadencji. Zdaniem bezstronnych analityków może to zwiększyć dług państwa o 5 bilionów dolarów.

Rząd federalny ma obecnie cały czas rosnący dług na poziomie 36 bilionów dolarów, a niektórzy konserwatyści fiskalni i eksperci ds. budżetu obawiają się, że ustawa Trumpa o obniżce podatków jeszcze bardziej powiększy ten dług, jeśli nie dojdzie do wystarczających cięć wydatków.

Z republikańską większością Trump ma szanse dostać, czego chce

Republikanie w Kongresie mają nadzieję uchwalić ustawę o obniżce podatków do 4 lipca i pracują nad przezwyciężeniem wewnętrznych podziałów w sprawie proponowanych cięć wydatków federalnych, aby za to zapłacić. Być może będą musieli uwzględnić rosnące napięcia w gospodarce USA z powodu podwyżek taryfowych Trumpa, które wywracają do góry nogami globalny handel.