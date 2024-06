"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

Wnioski o pieniądze w ramach programu "Aktywny rodzic", potocznie nazywanym "babciowym", będzie można składać od 1 października. Rodzice, którzy zrobią to w ciągu trzech miesięcy od tej daty, otrzymają wyrównanie od 1 października - przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Rodzice dzieci w wieku 1-3 lata będą mogli wybrać w jednym miesiącu jedno świadczenie na dane dziecko. Do wyboru będą świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, czyli to klasyczne „babciowe” 1500 zł, a także „aktywnie w żłobku” do 1500 zł oraz 500 zł w ramach „aktywnie w domu" - przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomocą portalu X (dawniej Tweeter).

"Aktywny rodzic". Wniosek

Wnioski będą przyjmowane przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 października 2024 roku - poinformował resort rodziny. Rodzice w okresie pierwszych trzech miesięcy trwania tego programu będą mogli wnioskować o świadczenie z wypłatą środków wstecz, tak jakby zgłosili się 1 października.

Wnioski będzie można składać elektronicznie. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad systemem obsługującym realizację wniosków.

- Wnioski o wypłatę z programu "Aktywny rodzic" będzie można składać już od 1 października. Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała na początku czerwca szefowa resortu, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Korzyści z umowy z babcią bądź dziadkiem w ramach "babciowego"

Resort zachęca do skorzystania z tzw. "babciowego", czyli świadczenia "Aktywny rodzic w pracy" i zatrudniania emerytów. W przypadku podpisania umowy uaktywniającej budżet państwa pokrywa również koszty składek, które w przypadku osób w wieku emerytalnym zwiększają podstawę emerytury. W tym celu trzeba będzie zgłosić umowę do ZUS.

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" będzie przysługiwać jeżeli oboje rodzice dziecka są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Wyniesie ono 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku dzieci potrzebujących stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji – świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie

"Aktywny rodzic w żłobku" i "Aktywnie w domu". Warunki

Dwie pozostałe możliwości to "Aktywny rodzic w żłobku" i "Aktywnie w domu". Pierwsze z nich jest skierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki.

- Dzieci będą mogły uczęszczać do każdej formy instytucjonalnej opieki przewidzianej przez ustawę: żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna. Świadczenie będzie wypłacane bezpośrednio do organizatorów opieki w wysokości do 1500 zł - wyjaśniała ministra Dziemianowicz-Bąk.

Z drugiego świadczenie, czyli "aktywnie w domu", będą mogli skorzystać rodzice, którzy chcą samodzielnie opiekować się swoimi dziećmi. Obejmie ono rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że to, jaką formę wsparcia będą otrzymywać rodzice, będzie zależało wyłącznie od ich decyzji. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń. Rodzice będą mieli możliwość wielokrotnej zmiany świadczeń, tj. rezygnacji z jednej formy wsparcia i przejścia na drugą.

Żadne ze świadczeń nie będzie uzależnione od warunku kryterium dochodowego. Natomiast w przypadku świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" weryfikowany będzie fakt i wymiar aktywności zawodowej rodziców.

Autorka/Autor:Paulina Karpińska

Źródło: PAP