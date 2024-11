Audyty w państwowych spółkach. Ponad 40 zawiadomień do prokuratury

Efektem audytów w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa jest ponad 40 zawiadomień do prokuratury. Kilkaset osób może spodziewać się wezwania - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". Najczęściej powtarzające się zarzuty to fikcyjne etaty, płacenie za niewykonane usługi, brak kontroli nad wydatkami na marketing, sponsoring i promocję oraz marnotrawienie środków firmowych fundacji.

Wezwań do prokuratury - jak informuje gazeta - może oczekiwać kilkaset osób. Na przykład pięć zawiadomień złożonych przez PKO BP, największy krajowy bank, zawiera nazwiska 31 osób, które mogły popełnić przestępstwo. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firma będzie dochodziła roszczeń od byłych menedżerów. Ale do tego - jak zauważa "DGP" - droga jest daleka.

Proces niezbędny

Jak wskazują eksperci, z którymi rozmawiał "DGP" audyt w spółkach i zainteresowanie ich działalnością prokuratury zniechęcają inwestorów do kupowania ich akcji. Co gorsza, może to potrwać kilka lat. Jednak jest to "niezbędne, żeby na nowo pozyskać zaufanie rynku do działań nowych władz w przedsiębiorstwach pokazać, że nowe zarządy odcinają się od wcześniejszych polityk i zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski, a winni strat zostaną ukarani".