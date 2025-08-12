"Absurdy będące pokłosiem wadliwych założeń", "nie było przestrzeni do znaczącej rewizji"

- To są absurdy, które są pokłosiem wadliwych założeń programu, na które wskazywaliśmy już bardzo dawno temu - powiedział na antenie TVN24 Krzysztof Szadurski z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego zapytany o kryteria dofinansowania z KPO dla branży HoReCa. Jak stwierdził, jednym z nich była niezbędna dywersyfikacja działalności. Z kolei wiceminister funduszy Jan Szyszko, wyjaśnił, kto je ustalił i dlaczego nie mogły być zmienione.

Krzysztof Szadurski, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Jan Szyszko, wiceminister funduszy, główny negocjator Polski, do spraw rewizji KPO, zostali zapytani na antenie TVN24 w programie "Tak Jest" o kryteria do spełnienia przez przedsiębiorców do otrzymania dotacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w programie HoReCa. Jednym z nich była konieczna dywersyfikacja działalności

- Dywersyfikację inspiruje, a wręcz wymusza regulamin - powiedział Szadurski. - Znamy przypadki przedsiębiorców, na przykład z branży gastronomicznej, którzy woleliby dostać pieniądze na modernizację, na przykład pieca do pizzy, na pojazdy elektryczne do dowożenia pizzy, natomiast nie dostaliby pieniędzy zgodnie z tym regulaminem, ponieważ byłaby to zbyt mała dywersyfikacja. Lub żadna - dodał, co w jego ocenie jest "absurdem".

"Mamy do czynienia z egzotycznymi przypadkami dywersyfikacji"

- Rzeczywiście mamy do czynienia z egzotycznymi przypadkami dywersyfikacji, ale daleki byłbym od stwierdzeń, że jest to wynik cwaniactwa beneficjentów - zaznaczył sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, odnosząc się w ten sposób do piątkowych słów wiceministra funduszy o "cwaniackich projektach"

- To są absurdy, które są pokłosiem wadliwych założeń programu, na które wskazywaliśmy już bardzo dawno temu - zaznaczył.

Jak wyjaśnił z kolei wiceminister Szyszko, odnosząc się do kontrowersji związanych z zakupem łodzi, czy jachtów przez cześć przedsiębiorców, w sytuacji, gdy przedsiębiorca, który prowadzi jakiś biznes hotelarski i dywersyfikuje go inwestując w agroturystykę, czy inwestując choćby w zakup łódek, które będzie mógł wynajmować na Mazurach, to to jest celem inwestycji". - To jest wtedy inwestycja, która jak najbardziej wtedy się obroni w ramach tego konkursu – wyjaśnił Szyszko. Jak zaznaczył z nieprawidłowością mamy do czynienia, gdy taka dofinansowana łódka, nie pracuje w sektorze HoReCa.

Wiceminister funduszy tłumaczy założenia KPO

Wiceminister Jan Szyszko, odnosząc się do kryteriów, wyjaśnił, że zostały one ustalone przez rząd PiS w 2021 roku, a kolejno zrewidowane w 2023 roku.

- Jeżeli jakiś temat, jakaś inwestycja jest w ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy - red.) rewidowana raz - z Komisją Europejską, nie można jej podjąć kolejny raz. Komisja Europejska się na to nie godzi - zaznaczył.

Jak dodał "tutaj nie było przestrzeni do znaczącej rewizji, dostosowania tej inwestycji do realiów roku 2025".

W odpowiedzi na ten argument, Szadurki powiedział, że "jest zdzwiony, że w 2023 roku ktoś negocjował zmianę warunków dofinansowania HoReCi". - Nic o tym nie wiedziałem – powiedział Szadurki. Dodał, że nie wie, w jakim kierunku szły zmiany.

- Politycy i ministrowie nie rozumieją turystyki – ocenił – Kojarzą ją raczej z jakimś dodatkiem do sportu, bądź rekreacją, nie wiedząc, że turystyka to jest potężny – w całej Europie, ale również istotny w Polsce – element gospodarki. Dostarczamy 5 procent PKB oraz tworzyły łącznie z branżami pokrewnymi milion miejsc pracy – zaznaczył. Jak dodał, średnia w Unii Europejskiej wynosi 9,5 procenta PKB. – Mamy olbrzymi potencjał do wzrostu udziału turystyki w dobrobycie kraju – zaznaczył.

O wsparciu dla branży HoReCa z KPO

Zasady naboru HoReCa ustalono w 2023 r. Wnioski o przyznanie funduszy można było składać w okresie maj-czerwiec oraz lipiec-październik 2024 r. W drugiej rundzie składania wniosków wprowadzono ułatwienia dla ubiegających się o dodatkowe środki, w tym m.in. obniżono do 20 proc. minimalny spadek obrotów liczony rok do roku w latach 2020–2021 (w pierwszym naborze było to 30 proc.).

Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

