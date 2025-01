800 plus w 2025 roku. ZUS przypomina o terminie

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Formularze przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, a środki wypłacane w ramach rządowego programu trafiają na rachunek bankowy.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. ZUS podkreśla, że wnioski składane są elektronicznie, co pozwala wysyłać je o dowolnej porze dnia i nocy, a także spoza miejsca zamieszkania, również podczas wyjazdu z dziećmi na ferie.

Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus.

Wnioski o 800 plus

Rodzice mają kilka kanałów składania elektronicznych wniosków. Mogą to zrobić za pomocą profilu na PUE ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, jak również poprzez aplikację mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Aby korzystać z bezpłatnej aplikacji mZUS, najpierw należy ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Zawiera ona funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 800 plus.

Jak wyjaśnia Zakład, jeśli wniosek złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to rodzic może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować.

Podobnie jak w przypadku PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej banków.

ZUS zaznacza, że pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, nawet jeśli wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Z danych ZUS wynika, że w 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

Propozycja zmian w 800 plus

W połowie stycznia kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom, pod warunkiem że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

"Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak" - napisał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk w serwisie X.

W Sejmie jest już poselski projekt nowelizacji w tej sprawie. Po zapowiedzi Trzaskowskiego szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał, że PiS mówi "sprawdzam" i składa w Sejmie projekt, który ogranicza program 800 plus do tych rodzin ukraińskich, które pracują w Polsce i w niej płacą podatki.

Swój projekt złożyła także Konfederacja. - Powinniśmy ten socjal i 800 plus dla Ukraińców zlikwidować - komentował członek Rady Liderów Konfederacji Bartłomiej Pejo.

- W ubiegły piątek zakończyliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA) etap pracy nad założeniami do nowelizacji 800 plus, w aspekcie obywateli innych państw korzystających z 800 plus - powiedział minister praw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie o postęp prac nad zapowiedzianymi przez premiera zmianami dotyczącymi 800 plus dla Ukraińców.

Siemoniak podkreślił, że prace prowadzone są "tak jak premier napisał - w trybie pilnym". Dodał, że ze względu na powagę projektu wymaga on rzetelnych przygotowań i konsultacji.

