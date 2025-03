Szykują się zmiany w karach dla kierowców

Klimczak zaznaczył, że polscy kierowcy jeżdżą szybko głównie przez pośpiech oraz przesadną wiarę w swoje umiejętności i możliwości techniczne swojego samochodu. - To są główne przyczyny przekraczania prędkości przez polskich kierowców. Statystyki mówią jasno, że co piąty wypadek w Polsce spowodowany jest tym, że kierowca nie dostosowuje prędkości do warunków ruchu drogowego - podkreślił Klimczak.