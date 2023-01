Drogowa rewolucja na Pomorzu. Jest zgoda na budowę kolejnego odcinka

Może ruszać budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 z Bożegopola Wielkiego do Leśnic niedaleko Lęborka w województwie pomorskim. Wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu dla realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Pierwsze pojazdy mają pojechać około 22-kilometrowym odcinkiem w 2025 roku.

Wykonawcą jest firma Budimex. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 29 lipca 2021 roku. Całkowita kwota kontraktu - od projektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - wyniesie ponad 960 mln zł.

S6 Bożepole Wielkie - Leśnice

To fragment drogi ekspresowej S6, który znacząco ułatwi przejazd przez wybrzeże, od Gdańska do Szczecina. Docelowo kierowcy mają przejechać całą, 300-kilometrową drogą ekspresową S6 w 2025 roku. Rzecznik rządu Piotr Mueller wskazywał wcześniej, że "budowa drogi ekspresowej S6 jest najważniejszą inwestycją drogową ostatnich lat na Pomorzu".

Procedura odszkodowawcza

Przedstawiciele GDDKiA wskazali, że wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Podkreślili, że postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda pomorski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej.

Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Budowa S6 na Pomorzu

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią, o długości około 42 km.

Pozostałe zadania, w ramach powstającej nowej drogi szybkiego ruchu S6 między Gdynią a Słupskiem, to budowa prawie 11-km odcinka od węzła Leśnice do węzła Skórowo, który będzie kosztował prawie 450 mln zł. Kolejnym etapem będzie budowa ponad 13-km fragmentu drogi od węzła Skórowo do węzła Bobrowniki, którego budowa wyniesie ponad 413 mln zł.