"Rewolucja" dla kierowców. Wiceminister tłumaczy

Zaostrzenie kar dla kierowców, wprowadzenie nowego typu przestępstwa - organizacji i udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych - oraz ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych - takie zmiany szykuje rząd. - Po raz pierwszy wykraczają poza jeden kodeks, pod tym względem jest to podejście rewolucyjne - powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

- To na pewno szeroka zmiana, bo po raz pierwszy wykracza poza jeden akt prawny, poza jeden kodeks. Zmiany dotyczą bowiem zarówno Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Ustawy prawo o ruchu drogowym i Ustawy o kierujących pojazdami. Pod tym względem jest to podejście rewolucyjne - ocenił wiceszef MS Arkadiusz Myrcha.

"Pakiet przepisów, które będą wpływały na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

- To faktycznie nie rozwiązuje problemu, ale skupiamy się z jednej strony na egzekucji zasądzonych dotychczas wyroków, przede wszystkim środków karnych i odpowiadamy na realny problem, czyli lekceważenie tych środków karnych. Z drugiej strony jest to pakiet przepisów, które będą wpływały na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - powiedział.

- Mówimy tu o pakiecie przedstawionym przez Ministerstwo Infrastruktury, który dotyczy zasad ruchu poza terenem zabudowanym, szkoleniu kierowców, ograniczeniu możliwości redukcji punktów karnych. Jeśli te wszystkie propozycje zbierzemy w jedną całość: narzędzia dla policji, narzędzia dla sądu, przepisy administracyjne, to nie ulega wątpliwości, że wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo na polskich drogach - ocenił.

Zapytany, o to na jakim etapie są prace legislacyjne nad propozycjami, przekazał, że prace wewnątrzresortowe zmierzają ku końcowi. - W dużej mierze zakończony jest etap konsultacyjny. Te projekty już częściowo weszły do wykazu prac legislacyjnych rządu, a pozostałe zostaną wpisane najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni. Bardzo byśmy chcieli, żeby jeszcze zimą ten projekt trafił do Sejmu - zaznaczył.