Zaostrzenie kar dla kierowców. Projekt wraca do komisji

Projekt nowelizacji przepisów drogowych, który między innymi zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych wróci do komisji infrastruktury. Powodem są poprawki, które zostały zgłoszone na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Regulacja zakłada na przykład podwyższenie maksymalnej grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych.

Ostrzejsze kary dla kierowców - poprawki do projektu

Mandaty za przekroczenie prędkości

Grzywny za łamanie przepisów drogowych

Odnosząc się do merytorycznych poprawek zaznaczył, że w ocenie resortu, "nie wytrąciły one zębów temu projektowi, wręcz przeciwnie w niektórych miejscach można powiedzieć, że je zaostrzyły". Wymienił tu m.in. złożoną poprawkę dotyczącą recydywy za jazdę po użyciu alkoholu.

Odnosząc się z kolei do obniżenia proponowanej stawki mandatowej za przekroczenie prędkości wyższej niż 30 km/h powiedział, że resort uważa, że "jest to kara adekwatna do wykroczenia, które popełnia taki kierujący". Dodał, że w stosunku do stanu obecnego jest to podniesienie czterokrotne. "Dzisiaj za przekroczenie prędkości między 31 a 40 km/h od dopuszczalnej grozi mandat pomiędzy 200 a 300 zł" - mówił.