"Proces będzie zautomatyzowany". Minister zapowiada nowe narzędzie

Minister Gawkowski był pytany, czy będzie można sprawdzać, czy dana osoba ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów w specjalnym rejestrze. To nawiązanie do wypadku, w którym na przejściu dla pieszych w Warszawie śmiertelnie potrącony został 14-latek. Kierowca, który został zatrzymany w związku z tym wypadkiem - według medialnych doniesień - miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

"Muszą być karani i ścigani"

- Będzie proces zautomatyzowany. (..) Przestępcy jeżdżący bez prawa jazdy, niekiedy powodujący śmierć, muszą być karani i ścigani. Przedsiębiorcy muszą mieć natomiast do tego prawo (do sprawdzenia takiej osoby - red.) - powiedział.

Gawkowski: rozwiążemy ten problem

- My to będziemy wysłać i udostępniać. Będzie to specjalna formuła do tego zautomatyzowanego procesu - mówił.