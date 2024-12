Szykują się zmiany w sprawie opłat za parkowanie

Do Sejmu trafił projekt zmiany przepisów w sprawie opłat za parkowanie. - Apelujemy, żeby to, jak kształtować politykę parkingową w miastach, było decyzją rad gmin - stwierdziła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Wcześniej o poprawienie przepisów apelowało także Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

Problem dla małych i średnich miast turystycznych

- Apelujemy, żeby to, jak kształtować politykę parkingową w miastach, było decyzją rad gmin. (...) Powinniśmy mieć możliwość nie tylko kształtowania, w jakich dniach i w jakich godzinach strefa obowiązuje, ale także kształtowania wysokości stawek. Np. w Sopocie im bliżej plaży, tym stawka powinna być wyższa, żeby zachęcić gości do korzystania z parkingów buforowych - powiedziała Czarzyńska-Jachim.

Uzdrowiska chcą stref płatnego parkowania także w weekendy

- W uzdrowiskach, w weekendy i święta następuje kumulacja ruchu turystycznego i wtedy parkingi są okupowane praktycznie przez całe dnie. Nie ma rotacji samochodów, bo kierowcy nie płacą za postój, a jak nie płacą to samochód stoi. Dochodzi nawet do tego, że kierowcy pozostawiają swoje samochody na zieleńcach, na terenach, gdzie rosną kwiaty i nikomu to najwyraźniej nie przeszkadza, a policja nie jest w stanie tego wszystkiego upilnować - stwierdził.

- Wystąpiliśmy już do posłów, którzy przygotowali ten projekt oraz do Zespołu Parlamentarnego do spraw Uzdrowisk o dokonanie zmian przed głosowaniem. Dla nas to duża uciążliwość i w ogóle nie rozumiemy idei, że w dni wolne od pracy nie można pobierać opłaty parkingowej. W gminach uzdrowiskowych w miejscowościach turystycznych wtedy jest właśnie największy ruch - zakończył Golba.