Hulajnogi "generują bardzo dużo zagrożeń". Miasta wprowadzają nowe obostrzenia

Polskie samorządy wprowadzają obostrzenia dotyczące używania elektrycznych hulajnóg. Umożliwia im to nowelizacja przepisów z 2021 roku, która uporządkowała zasady poruszania się e-hulajnóg po mieście i tego, gdzie są one parkowane.

Parkowanie hulajnóg elektrycznych

Porzucana "byle gdzie", zostaje wywieziona do magazynu

We Wrocławiu w roku 2023 strażnicy usunęli na parking strzeżony 421 hulajnogi, a w 2024 roku - 118. Wszystkie pochodziły z wypożyczalni. Wysokość opłaty za wywiezienie hulajnogi na parking we Wrocławiu wynosi 160 złotych oraz dodatkowo 20 złotych za każdą dobę postoju na parkingu.

Miejsca, do których nie można wjeżdżać hulajnogą

W Sopocie na ulicy Bohaterów Monte Cassino przez cały rok obowiązuje zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami, który dotyczy także hulajnóg elektrycznych i rowerów. Dodatkowo od 1 maja do 30 września każdego roku zakaz ten obowiązuje też w dwóch najbardziej zatłoczonych punktach miasta - na Placu Przyjaciół Sopotu oraz na Skwerze Kuracyjnym. Za jego naruszenie grozi mandat nawet do pięciu tysięcy złotych.

Maksymalna prędkość, którą można się poruszać hulajnogą

"W tym roku zdarzeń jest już prawie dwukrotnie więcej"

- Dodatkowo będą zwracać uwagę na potrzebę używania kasków, na parkowanie, by hulajnogi nie utrudniały ruchu pieszych oraz by ich użytkownicy nie przejeżdżali na przejściach dla pieszych - wymieniła Beata Sander z kancelarii prezydenta miasta.

Podkreślił, że hulajnoga elektryczna generuje bardzo dużo zagrożeń, a błędy popełniane przez użytkowników wydają się dla nich bardzo błahe. Zaznaczył, że 70 procent użytkowników hulajnóg uczestniczących w wypadkach to osoby do 24 roku życia. Dodał, że ważne jest by hulajnoga miała stosowną homologację, warto jest też używać kasku ochronnego i nie przewozić pasażerów.- Dbajmy przede wszystkim o rozsądek - zaapelował zarówno do użytkowników hulajnóg, jak i pieszych.