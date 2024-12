Ważna zmiana od piątku. Ministerstwo zabiera głos

Od piątku 20 grudnia zostaną wstrzymane wszelkie dostawy gazu płynnego LPG z Federacji Rosyjskiej do Polski. Jest to część 12. pakietu unijnych sankcji, nałożonych w związku z napaścią Rosji na Ukrainę .

Zgodnie z szacunkami Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP) w listopadzie br. ok. 25 proc. importu gazu płynnego LPG nadal pochodziło z Rosji. Do września br. do Polski sprowadzono z Rosji gaz o wartości 1,76 mld zł. Jak podawała POGP w I połowie br. udział rosyjskiego LPG w imporcie do Polski wzrósł z 50 do 53 proc., a następnie w sierpniu br. spadł do 37,5 proc.