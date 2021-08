Z nowym systemem taniej za przejazd po płatnych drogach. Fiskus kusi zniżkami

Przewoźnicy korzystający z systemu poboru opłat e-TOLL mogą korzystać z 25-procentowej zniżki za przejazd autostradą. Niższe opłaty będą obowiązywały do 30 września - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które uruchomiono pod koniec czerwca tego roku. e-TOLL to następca systemu viaTOLL opartego o pozycjonowanie radiowe służącego do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych.