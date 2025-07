Sytuacja na stacjach benzynowych jest "korzystna dla kierowców"

"Z prognoz wynika, że ceny benzyny Pb98 będą się mieścić w przedziale od 6,56 do 6,68 zł/l. Benzyna Pb95 (...) ma kosztować od 5,81 do 5,92 zł/l. W przypadku oleju napędowego ceny powinny oscylować między 5,99 a 6,10 zł/l" - poinformowali analitycy w piątek. Dodali, że "najmniej zmienny" pozostaje autogaz (LPG), którego cena może wynieść 2,65–2,72 zł/l.

Możliwe niewielkie spadki na stacjach

Ocenili, że czwarty tydzień wakacji, który dobiega końca, był "stabilnym okresem", jeśli chodzi o ceny paliw. "Aktualnie średnia detaliczna cena benzyny Pb95 w kraju kształtuje się na poziomie 5,90 zł/l i jest to 2 gr/l mniej niż przed tygodniem. O 3 gr/l potaniał w skali tygodnia olej napędowy i średnio za litr diesla płacimy obecnie 6,07 zł. Średnia krajowa cena autogazu to obecnie 2,72 zł/l, co oznacza spadek o 2 gr/l" - poinformowali analitycy.

Niższe ceny hurtowe paliw

Analitycy e-petrol podali, że między 19 a 25 lipca 2025 r. ceny hurtowe wszystkich paliw w Polsce spadły. W ich ocenie najmniejszy spadek odnotowano w przypadku oleju opałowego - o 47 zł/m sześc. do 3396 zł/m sześc. Pb98 potaniała o 83 zł/m sześc. do 4838 zł, Pb95 o 56 zł/m sześc. do 4434 zł, a olej napędowy o 67 zł/ m sześc. do 4715 zł.