Podwyżki na autostradzie. Nowe stawki już obowiązują

Od czwartku, 11 września, obowiązują nowe stawki na autostradzie A2 na trasie Nowy Tomyśl-Konin. Za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady kierowcy aut osobowych płacą o złotówkę więcej - 37 złotych. W sumie przejazd kosztuje 111 złotych.

Obowiązująca od czwartku stawka za przejazd każdym z trzech 50-km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynosi: 19 zł dla motocykli, 37 zł dla pojazdów osobowych o dwóch osiach, 63 zł dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

Stawki dla pojazdów Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami) wynoszą z kolei 96 zł, dla pojazdów Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż˙ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) 146 zł, natomiast dla pojazdów ponadnormatywnych 370 zł.

Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian.

Nowe stawki na A2 TVN24

Zmianę stawek opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl–Konin spółka Autostrada Wielkopolska tłumaczyła m.in. rosnącymi kosztami utrzymania i inwestycjami. Wskazała, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły wydatki związane z remontem nawierzchni, modernizacją systemów bezpieczeństwa oraz obsługą zadłużenia inwestycyjnego.

Zmiany stawek opłat za przejazd autostradą A2 Nowy Tomyśl - Konin to już druga podwyżka cen w tym roku. Ostatnia miała miejsce w marcu.

Zmiana cen na A2 Autostrada Wielkopolska

Drogowcy krytykują

Już w połowie sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała podwyżki. W stanowisku, które zostało przekazane spółce w odpowiedzi na informację o planowanej podwyżce, GDDKiA podkreśliła, że nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd.

Według Dyrekcji jednym z możliwych efektów podwyższenia opłat jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców, np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych.

"Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie autostrad przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości" - podkreśliła GDDKiA w komunikacie prasowym.

Czytaj więcej: Drogowcy krytykują podwyżki na autostradzie

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: TVN24, PAP