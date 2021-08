Nowy odcinek autostrady A1 oddany do ruchu. "Gierkówka" przeszła do historii

W piątek oddano do ruchu ostatni odcinek betonowej jezdni wschodniej na budowanej autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Tym samym ostatni odcinek tak zwanej gierkówki przeszedł do historii - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na razie na tym fragmencie A1 obowiązuje jednak układ ruchu 1+1.

W piątek udostępniono 6,7 km betonowej jezdni między miejscowościami Wygoda i Parzniewice, co oznacza, że cały 25-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem można pokonać po nowej nawierzchni.

Tym samym - jak poinformowała GDDKiA - stara jezdnia drogi krajowej numer 1, tzw. gierkówki, przeszła bezpowrotnie do historii, a kierowcy na całym, 81-kilometrowym odcinku budowanej A1 od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy mają do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.

Gierkówka, czyli czteropasmówka łącząca Śląsk z Łodzią i Warszawą, była najbardziej obciążoną ruchem drogą w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że obecnie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem obowiązuje układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. GDDKiA zapowiadała wcześniej, że na początku października planowane jest wprowadzenie układu 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Zgodnie z planami GDDKiA przed końcem roku do ruchu mają zostać oddane cztery z pięciu odcinków realizacyjnych budowanej A1, od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy, łącznie z drugim wiaduktem nad linią kolejową.

"Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego prace są najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już na obu jezdniach. Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace przy układaniu nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej A1" - czytamy w komunikacie.

Po udostępnieniu obu jezdni kierowcy będą mieć do dyspozycji po trzy pasy ruchu. Jedynie na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk ruch będzie odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach w układzie pasów 2+2. Z pełnego przekroju autostrady pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, czyli trzech pasów na dwóch jezdniach, kierowcy mają skorzystać przed końcem 2022 roku.

GDDKiA poinformowała, że łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, wynosi ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

