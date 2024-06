Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Płacona przed przedsiębiorców składka na ZUS wzrośnie w 2025 roku o 9,7 procent. Do góry pójdzie także, wyliczana osobno, składka zdrowotna - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku ma wynieść 8579 zł. Wynika to z założeń do budżetu państwa na 2025 rok, które przyjął rząd. Wysokość prognozowanej przeciętnej płacy jest istotna dla przedsiębiorców, bowiem to od niej wyliczany jest tzw. duży ZUS, czyli składki społeczne dla firm, które działają dłużej niż dwa lata.