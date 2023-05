Rekordzista musi dopłacić ZUS ponad milion złotych składki zdrowotnej

Rekordzista musi dopłacić aż 1,06 miliona złotych z tytułu rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok - pisze "Rzeczpospolita". Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła aż 4,41 miliona złotych.

"Po raz pierwszy w historii przedsiębiorcy opłacali składkę zdrowotną na podstawie osiąganego dochodu, przez co nabrała ona cech kolejnego podatku dochodowego. Obecnie wielu z nich czeka na wniosek o zwrot składki zdrowotnej. Pieniądze na ich kontach powinny się pojawić do 1 sierpnia, o ile nie mają oni żadnych zadłużeń" - przypomina dziennik.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że warunkiem otrzymania zwrotu środków jest prawidłowe wypełnienie wniosku (RZSRI). "ZUS automatycznie wystawia taki dokument, a zadaniem podatnika jest sprawdzenie poprawności danych w nim zawartych – zwłaszcza numeru rachunku bankowego, na który miałyby zostać przekazane pieniądze – i zatwierdzenie dokumentu" - czytamy.

Dopłaty i zwroty

Jak podaje dziennik, obecnie ZUS wystawił już prawie 1,3 miliona takich wniosków, a wróciło do niego tylko 436 000. Według informacji gazety łączna kwota nadpłat, o zwrot których wnioskowali przedsiębiorcy, wyniosła ponad 823 miliony złotych.

- Jak widać, pierwsze historyczne rozliczenie składki zdrowotnej generuje dość spore kwoty zarówno po stronie dopłat, jak i po stronie zwrotów. Warto nie zwlekać ze złożeniem deklaracji, aby mieć pewność, że należne środki wrócą w wyznaczonym przepisami terminie - wskazuje w rozmowie z dziennikiem Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Składka zdrowotna - kolejny ważny termin

- Do 22 maja płatnicy musieli złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. W związku z tym niektórzy przedsiębiorcy mogą posiadać nadpłatę składki zdrowotnej - wyjaśniał wcześniej w rozmowie z PAP Grzegorz Dyjak z centrali ZUS.

Zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów.

W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może jeszcze przekazać ten dokument nie później niż do 30-31 maja br. Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu, do 1 czerwca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który dostępny będzie w dokumentach roboczych. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie powoduje konsekwencji.

- Co ważne, jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składką za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę - jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł - tłumaczył Dyjak.

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie formy opodatkowania i rodzaju pozarolniczej działalności.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i która opłaca podatek w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych (podatkiem liniowym lub według skali podatkowej) ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

Źródło: "Rzeczpospolita"