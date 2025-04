Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną

Pierwsza ustawa deregulacyjna

Wprowadzona zostaje również zasada równoważenia obowiązków administracyjnych, nawiązująca do koncepcji tzw. one in, one out. Przy projektowaniu nowych obowiązków projektodawca ma dążyć do zmniejszenia obciążeń wynikających z przepisów, które obowiązują już w danej dziedzinie.