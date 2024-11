Ruszył nabór zgłoszeń do "biznesowych Oscarów"

Ruszył nabór zgłoszeń do przyszłorocznej, czternastej już, edycji konkursu nagród Polskiej Rady Biznesu. Potrwa on do 10 stycznia 2025 roku, a zdobywców statuetek poznamy 26 maja. - My przyznajemy nagrodę nie firmom, ale ludziom - podkreśla w rozmowie z TVN24 BiS Krzysztof Kulig, przewodniczący kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

- Nagrodę można zgłaszać każdy, i zarówno organizacje, jak i osoby fizyczne. Ten proces już się rozpoczął, będzie trwał do 10 stycznia. Bardzo prosta procedura, trzeba wejść w stronę internetową nagroda.prb.pl i wypełnić bardzo prosty formularz - powiedział na antenie TVN24 BiS Krzysztof Kulig, przewodniczący kapituły nagrody. - My nie mamy warunków jakichś brzegowych, że to musi być duża firma, mała firma, ale oczywiście chcielibyśmy, chociażby w kategorii sukces, żeby to rzeczywiście był wymierny sukces finansowy, biznesowy, czyli raczej ktoś, kto już coś stworzył, zarówno w Polsce, również może też być Polska i zagranica, jakiś rozwój międzynarodowy. Więc tutaj pewnie będzie to jakaś większa firma. Właściwie nie tyle firma, co osoba, która ją stworzyła. Bo to chciałem jeszcze dodać, co jest bardzo istotne, to my przyznajemy nagrodę nie firmom, ale ludziom – podkreślił.