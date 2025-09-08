Olbrzymie straty gospodarki
Polskie firmy coraz częściej rezygnują z transakcji, które mogłyby przynieść im zyski - donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita". Powodem są obawy przed nieuczciwymi kontrahentami.
Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita", "zjawisko braku zaufania nie ogranicza się do problemów wizerunkowych czy etycznych. Ma realny i policzalny wymiar ekonomiczny" - wynika z raportu pt. "Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2025", który przygotował zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia.
Duży wzrost
Dziennik zwróciła uwagę, że w pierwszej edycji raportu, opublikowanej w 2015 r., eksperci oszacowali, że brak zaufania w polskim biznesie kosztuje gospodarkę ok. 281 mld zł rocznie. Była to kwota pokazująca skalę utraconych transakcji i inwestycji.
Zastosowanie tego samego wskaźnika dziś oznaczałoby koszt 514 mld zł, ale najnowsze wyliczenia pokazują, że faktyczny ciężar jest niemal dwukrotnie większy - aż 974 mld zł.
"To nie tylko stracone kontrakty, lecz także niewykorzystane możliwości inwestycyjne i innowacyjne" - podkreśliła gazeta.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock