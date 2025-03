- Mam ważny apel. Szanowni panowie, wdowcy, także wam przysługuje to świadczenie. Spróbujcie się zainteresować, udać się do ZUS - zaapelowała.

Wniosek do końca lipca

Bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Uprawnienie będzie przyznawane na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).