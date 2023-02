Przez pomyłkę dostawał podwójną emeryturę. Sąd zdecydował, czy musi zwrócić pieniądze

Emeryt przez rok otrzymywał podwójne świadczenie emerytalne. Wszystko przez błąd w systemie ZUS. Kiedy zakład zorientował się, że doszło do pomyłki, zażądał od mężczyzny zwrotu ponad 70 tysięcy złotych. Sąd Najwyższy zdecydował jednak, że jeśli emeryt dostał na konto dwa świadczenia w wyniku błędu systemu teleinformatycznego, to nie musi ich zwracać.

"Sąd Okręgowy w Radomiu, do którego trafiło odwołanie emeryta (rocznik ‘51), stwierdził, że nie musi on płacić ZUS odsetek, uznał jednak, że nienależnie wypłacone świadczenia powinien zwrócić w całości" - wyjaśnił "DGP".

ZUS żądał zwrotu nadpłaconej emerytury

"Sąd uznał, że treść pouczenia była należyta i wyczerpująca. Stwierdził też, że ubezpieczony wiedział, iż pobiera nienależną wypłatę, bo dopytywał się o to swojej księgowej, a także udał się osobiście z pytaniami w tej sprawie do lokalnego oddziału ZUS. Nie było więc wątpliwości co do obowiązku zwrotu nadpłaty. W kwestii odsetek sąd uznał zaś, że nie ma podstaw do ich przyznania" - podał dziennik.