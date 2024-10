Nowe świadczenie dla 300 tysięcy osób

Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz oszacowała w środę w Lublinie, że około 300 tysięcy osób może zostać objętych bonem senioralnym w 2026 roku. To też oznacza, że potrzebujemy do 40 tysięcy rąk do pracy – dodała.

Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przebywa w środę na Lubelszczyźnie w związku z konsultacjami społecznymi projektu ustawy o bonie senioralnym.

Zwróciła uwagę, że to region, w którym na sto osób w wieku produkcyjnym przypada 32 powyżej 65 lat. Według prognoz GUS liczba ludności w woj. lubelskim zmniejszy się o ok. 27 proc. - Stąd ważne jest byśmy już dzisiaj mogli - i to jak najszybciej - projektować i wdrażać rozwiązania, które pomogą nam, jako całemu społeczeństwu, funkcjonować w ramach solidarności pokoleniowej – mówiła ministra w Lublinie.

Wsparcie w miejscu zamieszkania

Przekazała, że jedną z pierwszych jej decyzji było zaproponowanie rozwiązania, które będzie zaadresowane do osób starszych, wymagających wsparcia w miejscu zamieszkania, których bliscy są aktywni zawodowo i nie mogą się nimi zająć. - Państwo niejako w ich imieniu, z ich podatków pomoże im w organizacji opieki nad bliską osobą w miejscu zamieszkania. Stąd się wziął projekt ustawy o bonie senioralnym - wyjaśniła Okła-Drewnowicz. Podkreśliła znaczenie konsultacji społecznych we wprowadzaniu tego pomysłu. Biorą w nich udział m.in. przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, rad seniorów, koła gospodyń wiejskich. Ministra zapytana, ile osób szacunkowo może zostać objętych bonem senioralnym odpowiedziała, że przy obecnie ustalonych kryteriach będzie to ok. 300 tys. osób w pierwszym roku funkcjonowania, czyli w 2026 r. Dodała, że o nowe wsparcie będzie mogła ubiegać się rodzina seniora w wieku powyżej 75 lat, którego średnie miesięczne świadczenie nie przekracza 3500 zł brutto w 2026 r. - Co i tak daje nam szacunkowo 300 tysięcy osób. To też oznacza, że potrzebujemy do 40 tysięcy rąk do pracy - to jest bardzo dużo. Konsultacje są też takim czasem, który ma nam pokazać, czy jesteśmy w stanie - nawet przy tych wstępnych kryteriach, które i tak są wysokie - odpowiedzieć na to wyzwanie – zaznaczyła ministra ds. polityki senioralnej.

Bon senioralny

Projekt ustawy o bonie senioralnym zakłada, że maksymalna jego wartość wyniesie do 2150 zł miesięcznie, co będzie odpowiadało 50 godzinom usług wsparcia. Bon nie będzie wypłacany w gotówce. Zadanie zrealizuje gmina. O nowe wsparcie będzie mogła ubiegać się rodzina seniora, który ukończył 75 lat i ma przyznaną emeryturę lub rentę. Według projektu warunkiem jest, by średnie miesięczne świadczenie seniora z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego nie przekraczało 3500 zł brutto w 2026 r., 4000 zł brutto w 2027 r., 4500 zł brutto w 2028 r. i począwszy od 2029 r. – 5000 zł brutto. Usługi wsparcia podzielono na cztery obszary: zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych, pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną lub zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: PAP