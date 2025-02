Tych specjalistów szukają firmy

Specjaliści z doświadczeniem i umiejętnościami zarządzania procesami administracyjnym to pracownicy, których szukują firmy - wynika z raportu Grafton Recruitment. W 2024 roku odnotowano wzrost pensji proponowanych kandydatom na te stanowiska.

Pracodawcy wciąż poszukują specjalistów zdolnych do optymalizacji procesów i efektywnego zarządzania organizacją pracy. Od kandydatów oczekuje się coraz większej elastyczności i umiejętności pracy w złożonym środowisku biznesowym, a także znajomości nowoczesnych narzędzi do zarządzania danymi, zdolności koordynacji wielu procesów jednocześnie oraz umiejętności dostosowywania działań do aktualnych potrzeb firmy stają się coraz ważniejsze - wynika z raportu.

Zarobki w administracji

Autorzy raportu zaznaczyli, że poziom oferowanych wynagrodzeń w działach administracji i zakupów zależy od zakresu obowiązków, lokalizacji oraz doświadczenia pracowników.

Asystenci działu mogą liczyć na propozycje w przedziale od 5500 zł brutto w Łodzi do 7000 zł w Krakowie. W przypadku recepcjonistek oferowane stawki wahają się od 4800 zł w Katowicach do 8000 zł w Warszawie, natomiast sekretarki mogą otrzymać wynagrodzenia od 5500 zł do 8000 zł w największych miastach.

W raporcie wskazano, że na stanowiskach kierowniczych różnice w oferowanych widełkach płacowych są bardziej wyraźne. Kierownicy biura mogą otrzymać od 8000 zł w Łodzi do 14 000 zł w stolicy, a kierownicy ds. administracji – od 8000 zł do 14 000 zł brutto. Osoby pełniące funkcje personal assistants i executive assistants, które wspierają zarządy i kluczowych menedżerów, otrzymują propozycje wynagrodzeń mieszczące się w przedziale 7000 - 13 000 zł brutto, w zależności od lokalizacji.

W działach zakupów zarobki są wyższe. Kierownicy mogą liczyć na pensje od 10 000 zł do 20 000 zł brutto, a specjaliści ds. BHP otrzymują oferty wynagrodzenia w przedziale od 7500 zł do 13 000 zł brutto. Facility managerowie, zarządzający infrastrukturą firmową, otrzymują propozycje od 12 000 zł w mniejszych miastach do 20 000 zł brutto w Warszawie.

Wysokość podwyżek w 2024 roku w administarcji

Rok 2024 przyniósł wyraźne wzrosty oferowanych wynagrodzeń na wielu stanowiskach w administracji i zakupach. Największą podwyżkę odnotowano w przypadku specjalistów ds. BHP - 15,6 proc. Wyraźne wzrosty dotyczyły również personal assistants i executive assistants - 11,7 proc. oraz kierowników biura - 8,2 proc.

Mniejsze podwyżki objęły stanowiska recepcjonistek - 6 proc. i specjalistów ds. administracji - 6,9 proc., natomiast wynagrodzenia kierowników ds. administracji wzrosły o 7,3 proc. Najmniejsze zmiany w wysokości wynagrodzeń zaszły na stanowiskach związanych z zarządzaniem flotą i zamówieniami, gdzie wzrosty wyniosły od 2,5 do 4,4 proc.

- Zmiany w poziomach wynagrodzeń pokazują, jak ewoluuje rola działów administracji i zakupów w firmach. Pracownicy na kluczowych stanowiskach coraz częściej pełnią funkcje strategiczne, wspierając efektywność organizacji i optymalizując koszty. Firmy dostrzegają ich znaczenie i starają się zapewnić konkurencyjne warunki zatrudnienia, które nie tylko przyciągną, ale i pozwolą zatrzymać najlepszych specjalistów - zauważyła Ewa Michalska z Grafton Recruitment.

Raport Grafton Recruitment został opracowany na podstawie danych rynkowych i analiz własnych. Dane dotyczą wynagrodzeń za 2024 rok oraz prognoz na początek 2025 roku, a zostały zebrane na podstawie rzeczywistych ofert przedstawionych kandydatom przez klientów firmy oraz wynagrodzeń uczestników procesów rekrutacyjnych. Analiza objęła 499 791 unikalnych ogłoszeń o pracę. Dodatkowo wykorzystano dane z jednego z największych portali z ogłoszeniami w Polsce obejmujące lata 2019–2024.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP