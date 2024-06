Nawet 50 złotych za godzinę. Oni mogą zarobić najwięcej

Kolejne miejsca w rankingu

Dodano, że poza "pierwszą trójką" znajdują się dwa zawody, które oferują takie same wynagrodzenie - pracownik magazynu oraz animator. "Stawki wynoszą od 22,7 do 25 zł za godzinę netto w przypadku osób, które przekroczyły 26. rok życia oraz 28,1 do 32 zł za godzinę netto dla młodych" - podano. "W przypadku magazynów latem jest sporo ofert pracy, ponieważ w tym sektorze szuka się pracowników na zastępstwo, gdy część kadry udaje się na urlopy. Natomiast animatorzy zajmują się promocją różnego typu produktów czy rozrywek zwłaszcza w turystycznych miejscowościach" - wskazano. Pracownicy kina, zbieracze owoców, nianie, kasjerzy czy sprzedawcy lodów lub pamiątek mogą liczyć na zarobki nieprzekraczające 25 zł na godzinę, a młodsi - 25 zł. Wychowawcy na koloniach oraz ratownicy pracujący na basenach mogą zarobić od 22,7 do 24 zł za godzinę, a jeśli mają mniej niż 26 lat i korzystają z ulgi podatkowej, ich stawka wzrasta do 28,1-29,5 zł; w przypadku ratowników to maksymalnie 29 zł. Recepcjoniści w hostelach i hotelach zarabiają od 22,7 do 23,5 zł za godzinę, a młodsi pracownicy mogą otrzymać 28,1-29 zł. Kelnerzy, oprócz stawki godzinowej wynoszącej 22,7 zł, mają także szansę na napiwki, co w przypadku młodszych pracowników zwiększa się do 28,1 zł za godzinę. Praca w kuchni jako pomoc kuchenna oferuje wynagrodzenie wynoszące 22,7 zł za godzinę, z możliwością wzrostu do 28,1 zł dla młodszych pracowników. Personnel Service zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcingiem, pracą tymczasową, rekrutacją dla branży IT i medycyny.