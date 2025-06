Płaca minimalna. Jest decyzja rządu

Płaca minimalna. Propozycja rządu

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4806 zł - to wzrost o 140 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc.

Z kolei według rządowej propozycji minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2026 roku ma wynieść 31,40 zł, co także oznacza wzrost o 3 proc.

Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego (RDS) - przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie, do 15 września, ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Płaca minimalna. Inne propozycje

Związki zawodowe - NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ - we wspólnym stanowisku zaproponowały, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. Oznaczałoby to wzrost o 7,48 proc., czyli o 349 zł.