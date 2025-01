Kalendarz 2025. Kiedy najlepiej wziąć wolne?

Oto kalendarz urlopowy na 2025 rok. Poza niedzielami będzie 14 dni wolnych od pracy. Poniżej wskazujemy, które to dni i wyjaśniamy, kiedy poprosić pracodawcę o urlop, by jak najlepiej wypocząć w 2025 roku.

Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy, zakładającą, że dniem wolnym od pracy będzie także Wigilia. To oznacza, że w 2025 roku poza niedzielami będzie 14 ustawowo wolnych dni , w czasie których wypadają święta państwowe lub religijne.

Kalendarz 2025. Wolne i urlop

Korzystny układ świąt pozwala skorzystać z tzw. długich weekendów. W 2025 roku dzięki wolnej Wigilii wystarczą dwa dni urlopu przed świętami ( 22 i 23 grudnia ), by przez tydzień nie pracować. Pięć dni urlopu między Bożym Narodzeniem a Trzech Króli ( 29, 30 i 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia ) pozwoli na dwutygodniowy odpoczynek.

Kiedy dodatkowe wolne?

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą. A to oznacza, że majówka od 1 do 4 maja będzie możliwa także bez wykorzystywania urlopu, pod warunkiem że pracodawca zgodzi się na dzień wolny w piątek, 2 maja za przypadające w sobotę święto Konstytucji 3 Maja.