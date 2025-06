Ekwiwalent za urlop. Szykują się zmiany

Celem zmian jest stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej , usunięcie zbędnych formalności i ujednolicenie systemu prawnego w zakresie prawa pracy - wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ekwiwalent za urlop. Proponowane zmiany

Autorzy projektu zwracają uwagę, że powoduje to konieczność tworzenia przez pracodawców dodatkowych list płac i przelewów poza comiesięcznymi listami wynagrodzeń. Ponadto - jak wskazują - może to prowadzić do nieprawidłowego wyliczenia wysokości ekwiwalentu przed ustaniem stosunku pracy.