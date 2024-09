Duże zmiany dla pracowników. "Mają znaczenie dla długości urlopu"

Zmiany w zasadach obliczania stażu pracy

- przykładem pracownika, jak wyjaśnia MRPiPS, który skorzysta na tej regulacji jest pracownik z dwudziestoletnim stażem pracy na podstawie umowy o pracę. Przed podjęciem pracy na podstawie stosunku pracy pracownik prowadził jednak przez 5 lat jednoosobową działalność gospodarczą . W związku z zaliczeniem do stażu pracy także okresu działalności gospodarczej uzyska prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej z tytułu 25 lat pracy (jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u zatrudniającego pracodawcy taką nagrodę przewidują).

- w tym przypadku czas ten zostanie zaliczony zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy.

- dla przykładu może to być zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu ulgi na start czy zwolnienie dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą, które przekroczyły kwotę rocznej podstawy wymiaru składek, a także okres ulgi dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat.

Zmiana "musi być wprowadzona w warunkach dialogu"

Zaznaczyła, że choć jest to zmiana wyczekiwana zarówno przez pracowników, jak i przedsiębiorców to "musi być wprowadzona w warunkach dialogu i zgodnie z zasadą przewidywalności prawa". - Dlatego proponujemy, żeby vacatio legis były odpowiednio długie i żeby te przepisy weszły od 1 stycznia, ale 2026 roku - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Wiceminister pracy Sebastian Gajewski dopytywany był przez posłów, dlaczego nowelizacja ma wejść w życie dopiero z 1 stycznia 2026 r. - Vacatio legis jest potrzebne do tego, żeby po pierwsze: Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł dostosować się do nowego zadania, a po drugie: żeby przeprowadzić rzetelny proces legislacyjny z udziałem partnerów społecznych, tak żeby pracodawcy i przedstawiciele pracowników, związki zawodowe, mogli wziąć udział w tej dyskusji i także po to, żeby obie strony stosunku pracy, ale przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy mogli się do tych nowych zmian dostosować, mogli także przeprowadzić stosowną kalkulację kosztów, aby nikt tutaj nie czuł się zaskakiwany - odpowiedział.