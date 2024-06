Zmarło ponad sto osób. W szpitalu powstał specjalny oddział

Pierwszy oddział dla osób z udarem słonecznym

W szpitalu Ram Manohar Lohia (RMLH) w Delhi powstał pierwszy oddział zajmujący się wyłącznie pacjentami, którzy cierpią na udar słoneczny. Jest wyposażony w wanny, maszynę do produkcji lodu, termometry i pojemniki na lód. Jak podają media, w ostatnich dniach przywieziono do kliniki mężczyznę, którego temperatura ciała wzrosła do 42 stopni Celsjusza, podczas gdy normalna temperatura organizmu to około 36,6 stopnia. Doznał on udaru cieplnego. Lekarze zanurzyli pacjenta w wannie o pojemności 250 litrów, w której znajdowała się woda o temperaturze w granicach od zera do 5 stopni Celsjusza. Mężczyzna potrzebował około 25 minut, aby jego ciało ostygło. - Wczesne schłodzenie ratuje życie. Liczy się każda sekunda - powiedział doktor Ajay Chauhan ze szpitala RMLH. Według lekarzy późniejsze udzielenie pomocy może skutkować uszkodzeniem nerek i wątroby, a także wystąpieniem krwotoków wewnętrznych. Szacuje się, że tylko w Delhi znajduje się około 6400 slumsów z ponad miliona gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do klimatyzacji i borykających się z brakiem prądu. Około 75 proc. pracowników w Indiach pracuje na stanowiskach narażonych na wysokie temperatury, m.in. w sektorach budowlanym i górniczym. Wiele kobiet narażonych jest na udar słoneczny, gdyż przebywają w domach z kuchniami wyposażonymi w tradycyjne piece.