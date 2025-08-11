Etna wybuchła w niedzielę, wysyłając w powietrze ogromne ilości dymu. Na wysokości 3000 metrów doszło do otwarcia się szczeliny, z której wypłynęła lawa. Lokalne służby monitorują aktywność najwyższego wulkanu w Europie.

W niedzielę doszło do erupcji Etny, wulkanu położonego na włoskiej wyspie - Sycylii. Jak poinformował Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV), na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza doszło do otwarcia się szczeliny, z której wypłynęła lawa. Otwór pojawił się na południowym zboczu wulkanu.

- Obserwujemy aktywność wulkaniczną Etny, która rozpoczęła się w nocy. Otworzyła się szczelina, z której wypłynął strumień lawy. Bardzo powoli się on przemieszcza - powiedziała w rozmowie z agencją Reuters Emanuela De Beni z INGV.

Erupcja Etny

Z Etny wydobyły się kłęby dymu, dlatego władze wydały pomarańczowy alert dla ruchu lotniczego. Jednak lotnisko w Katanii funkcjonowało bez żadnych utrudnień - podały włoskie media.

Ostatnia erupcja Etny miała miejsce na początku czerwca, kiedy to zawaliła się południowo-wschodnia część krateru.

Etna to najwyższy i jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie. Jego wysokość wynosi 3357 metrów nad poziomem morza. Chociaż erupcje zdarzają się dość często, rzadko powodują szkody.

Erupcja Etny Reuters

