Paraliż po przejściu burzy Bert. Są kolejne ofiary

Jak informował w poniedziałek rano brytyjski dziennik "The Guardian", liczba ofiar burzy Bert wzrosła do co najmniej pięciu. Do śmiertelnych wypadków doszło w Anglii i Walii, gdzie w weekend wystąpiły najsilniejsze ulewy i podtopienia. W poniedziałek w wielu regionach wciąż obowiązywały alarmy powodziowe - w hrabstwie Northamptonshire był to alarm najwyższego stopnia, oznaczający bezpośrednie zagrożenie dla życia.