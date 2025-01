Wiatr w Los Angeles wzmaga się. "Przerażająca prognoza"

W Los Angeles trwa kolejna doba walki z katastrofalną falą pożarów, która wybuchła w ubiegły wtorek. Największymi skupiskami ognia nadal są Eaton Fire i Palisades Fire, które przez amerykańskie służby są zaliczane do najbardziej niszczycielskich pożarów w historii Kalifornii. Do tej pory ogień strawił już ponad 15 500 ha terenu - podał kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej.

W katastrofie naturalnej zginęły co najmniej 24 osoby, ale los dziesiątek ludzi jest nieznany. Ponad 92 tysiące mieszkańców hrabstwa Los Angeles musiało opuścić swoje domy. W wielu regionach obowiązują alerty o potencjalnej ewakuacji.

Strażacy z kilku stanów USA, a także Kanady i Meksyku przygotowują się na kolejne starcie z żywiołem. Meteorolodzy przewidują dalsze silne wiatry, z porywami dochodzącymi do 105 km/godz. Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała najwyższe ostrzeżenie o "szczególnie niebezpiecznej sytuacji" związanej z poważnymi warunkami pożarowymi.

"Przerażająca prognoza"

Jak wynika z najnowszego komunikatu NWS, krytyczne lub ekstremalne warunki do rozwoju pożarów mogą utrzymywać się w południowej Kalifornii nawet do środy. Silne i umiarkowane podmuchy wiatru Santa Ana mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia się pożarów Palisades i Eaton - przekazała Krajowa Służba Meteorologiczna. Wydano także ostrzeżenia przed możliwymi przerwami w dostawie prądu.