W Kalifornii i Nevadzie szaleją pożary. Tysiące zmuszonych do ewakuacji

Według Krajowego Centrum Pożarnictwa (NIFC) pożar Line jest jednym z siedmiu dużych pożarów w Kalifornii i jednym z 67 dużych płonących na zachodzie USA. Zniszczył obszar o powierzchni 8580 hektarów. Zagraża ponad 35 400 strukturom i ranił trzech strażaków. Był opanowany w 5 proc. we wtorek rano. W hrabstwie Los Angeles z parku narodowego ewakuowano odwiedzających, kiedy pożar na północ od Glendory rozprzestrzenił się w niedzielę w nocy do ok. 325 hektarów.