Został ojcem w wieku 135 lat

Najstarszy mieszkaniec Zoo Miami został ojcem. W niedzielę skończył 135 lat i tym samym jest prawdopodobnie najstarszym rodzicem na świecie. "Będzie dla nas inspiracją, by nigdy nie tracić nadziei" - napisano w poście.

Goliath przebywa w Zoo Miami od 1981 roku i chociaż przez ten czas miał kilka partnerek, dopiero teraz udało mu się doczekać się potomstwa. Matka potomka, Sweet Pea, liczy sobie według szacunków ok. 85-100 lat.

Zoo Miami zgłosiło Goliatha do Księgi Rekordów Guinnesa. Biorąc pod uwagę wiek Sweet Pea, są prawdopodobnie najstarszymi rodzicami na świecie.

- Świętujemy w Zoo Miami nie tylko urodziny Goliatha, ale także to, jak gwiazdy sprzyjały, by udało mu się zostać ojcem w swoim 135-letnim życiu. Będzie dla nas inspiracją, by nigdy nie tracić nadziei! - dodaje w swoim wpisie w mediach społecznościowych Zoo Miami.