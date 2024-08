Aligatory wyszły na ulice

Gdy Floryda, Georgia i Karolina Południowa liczą straty po przejściu huraganu Debby, żywioł uderzył w południowo-wschodnie wybrzeże USA drugi raz. To zrodziło obawy o pogorszenie sytuacji powodziowej na podtopionych już terenach. Ulewy przyniosły ze sobą też inne zagrożenie. Na ulicach i posesjach zalanych miast pojawiły się aligatory.

Debby, huragan pierwszej, najniższej kategorii, uderzył w poniedziałek we Florydę, po czym po kilku godzinach osłabł do burzy tropikalnej, przechodząc przez Georgię i Karolinę Południową. Odnotowano co najmniej sześć ofiar śmiertelnych, w tym pięć na Florydzie i jedną w stanie Georgia.