Trzęsienie ziemi w Turcji. Było odczuwalne w Stambule

W niedzielę zachodnią Turcję nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 - poinformowała Krajowa Agencja ds. Zarządzania Kryzysowego (AFAD). Lokalne media podały, że wstrząsy były odczuwalne w wielu prowincjach, a także w Stambule.
Krajowa Agencja ds. Zarządzania Kryzysowego (AFAD) poinformowała, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 miało miejsce około godziny 19.53 lokalnego czasu w prowincji Balikesir, w pobliżu największego miasta Turcji, Stambułu. Nie odnotowano żadnych ofiar ani szkód w żadnej z dotkniętych prowincji.
Później pojawiło się także kilka wstrząsów wtórnych, najsilniejszy z nich miał magnitudę 4,6.
Wstrząsy odczuwalne w Stambule
Stacja CNN Turk poinformowała o wstrząsach odczuwalnych w Stambule.
Minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya przekazał we wpisie na platformie X, że zespoły ratownicze AFAD rozpoczęły sprawdzać okolice miasta oraz sąsiednie prowincje, ale jak dotąd nie ma żadnych informacji o niepokojących zdarzeniach.
AFAD dodała, że trzęsienie ziemi miało miejsce na głębokości 11 kilometrów.
Źródło: Reuters, CNN Turk
Źródło zdjęcia głównego: USGS