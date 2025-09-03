Logo TVN24
Świat

"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert

Wulkan Teide na Teneryfie
Etna jest bardzo aktywna
Źródło: Reuters
Władze hiszpańskiej Teneryfy ogłosiły, że przeprowadzą największe w historii ćwiczenia na wypadek wybuchu wulkanu Teide znajdującego się na wyspie. W symulacji wezmą udział nie tylko mieszkańcy, lecz także naukowcy oraz służby. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce nieco ponad 100 lat temu.

Jak poinformowały władze wyspy, ćwiczenia mają zostać przeprowadzone 22-26 września w gminie Garachicho. Wybór tego regionu nie jest przypadkowy, ponieważ północno-zachodnie regiony wyspy to obszar o największym zagrożeniu wulkanicznym. Przewodnicząca Rady Wyspy, Rosa Davila, stwierdziła, że nie ma bezpośredniego zagrożenia nagłą erupcją, ale wyspa "musi być przygotowana na każdą sytuację".

"To nie jest improwizacja"

Według hiszpańskich mediów w symulacji weźmie udział ponad 1000 osób, w tym przedstawiciele służb oraz naukowcy. Ćwiczenia rozpoczną się w poniedziałek 22 września o godzinie 9, kiedy mieszkańcy wyspy otrzymają alert przypominający ten, jaki zostałby wydany w przypadku zagrożenia erupcją wulkanu. Później zostaną przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne. W planach jest także przetestowanie współpracy naukowców, wojska, służb ratunkowych, władz lokalnych i Czerwonego Krzyża, wspieranych przez uniwersytety oraz krajowe agencje meteorologiczne i geofizyczne.

- To nie jest improwizacja. Potrzebujemy globalnej strategii, która zakłada identyfikację wrażliwych osób, zadbanie o zwierzęta, zaplanowanie ewakuacji turystów oraz zapewnienie odporności w całym społeczeństwie - powiedział Nestor Padron, szef Obrony Cywilnej na Teneryfie.

Władze wyspy tłumaczą mieszkańcom i turystom, aby nie byli zaniepokojeni, lecz traktowali ćwiczenia jako okazję do zrozumienia, jak w praktyce będzie działać komunikacja i ewakuacja w sytuacjach kryzysowych.

Wulkan Teide na Teneryfie
Wulkan Teide na Teneryfie
Źródło: Shutterstock

Niespokojny region

Instytut Wulkanologiczny Wysp Kanaryjskich (INVOLCAN) od pewnego czasu rejestruje aktywność sejsmiczną wokół wulkanu Teide. Jak dotąd udało się wyłapać około 90 małych trzęsień ziemi - poinformował portal CanarianWeekly. Jednak miejscowi eksperci zaznaczają, że ryzyko erupcji jest w tym momencie bardzo niskie. Długoterminowe szacunki wskazują na to, że prawdopodobieństwo wybuchu Teide w ciągu najbliższych 50 lat wynosi 40 procent, a w ciągu 100 lat już 63 proc.

Teide to czynny wulkan o wysokości 3718 m n.p.m. W ciągu ostatnich kilkuset lat doszło do poważniejszych erupcji w 1704, 1705, 1706, 1798 i 1909 roku. Niektóre z nich doprowadziły do zniszczenia miejscowości i portu Garachico.

Autorka/Autor: fw

Źródło: CanarianWeekly, El Diario

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

