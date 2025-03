"Wielu moich kolegów zginęło pod gruzami wieżowca"

"Wielu moich kolegów zginęło"

- Wszystko, co mogę zrobić, to siedzieć i czekać. Modliłam się, aby moja córka była wśród tych, którzy zostali już zabrani do szpitala - powiedziała Waanpetch. Dodała, że ostatni raz rozmawiała z córką w piątek koło południa, tuż przed trzęsieniem ziemi.

Takiego trzęsienia ziemi nie było od 100 lat

"Mieszkańcy Bangkoku nie pamiętają tak dużych wstrząsów"

- Ten budynek, który się zawalił w Bangkoku, to chyba największe zniszczenie, jakie do tej pory odnotowano - powiedział Augustyniak. - Nie jest to tak, że walą się tutaj budynki - dodał. Powiedział, że życie w Bangkoku powoli wraca do normy na tyle, na ile jest to możliwe. - Mieszkańcy Bangkoku nie pamiętają tak dużych wstrząsów - przyznał. Dodał, że zniszczenia w mieście były punktowe.