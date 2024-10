Smog spowił kultowy zabytek. "Czuję, że się duszę"

W niedzielę rano jakość powietrza w Nowym Delhi wahała się od "bardzo słabej" do "poważnej" kategorii. Krajowy indeks informujący o ilości zanieczyszczenia w powietrzu w Indiach ma sześć kategorii: dobrą (0–50), zadowalającą (51-100), umiarkowaną (101–200), słabą (201–300), bardzo słabą (301–400) i poważną (401–500).

Tadź Mahal spowite smogiem

- Przez zanieczyszczenie powietrza rowerzyści borykają się z wieloma problemami, mają problemy z oddychaniem i bardzo łatwo się męczą. Chociaż podejmujemy środki ostrożności, nosimy chusty zakrywające nasze twarze, to nie odczuwa się żadnej różnicy - powiedział w rozmowie z agencją Reuters Balwinder Singh. - Czuję, że się duszę - dodał inny mieszkaniec stolicy Indii - Himanshu Mishra.

Według eksperta od środowiska - Viveka Chattopadhyaya z Centrum Nauki i Środowiska w Delhi, do utworzenia smogu przyczyniła się również nagła zmiana pogody. - Zmiana warunków pogodowych nie pozwala obecnie na rozproszenie się zanieczyszczeń, a źródeł emisji jest coraz więcej. Rozpoczął się okres, w których zwiększyła się ilość spalanej biomasy, spalania śmieci, co prowadzi do większej akumulacji zanieczyszczeń - mówił.