Wulkan przebudził się po kilkuset latach

Minionej nocy na Kamczatce we wschodniej Rosji po kilkuset latach przebudził się wulkan Kraszeninnikowa. Jak twierdzą naukowcy, wybuch może być związany z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten region w środę.

- To pierwsza historycznie potwierdzona erupcja wulkanu Kraszeninnikowa od 600 lat - powiedziała Olga Girina, szefowa Zespołu Reagowania na Erupcje Wulkaniczne na Kamczatce. Dodała, że erupcja może być związana ze środowym trzęsieniem ziemi oraz wybuchem wulkanu Kluczewska Sopka, najaktywniejszego na Kamczatce.

Gigantyczna kolumna pyłu

W środę u wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7. Aktywność sejsmiczna trwa - w niedzielę na niedalekich Wyspach Kurylskich, archipelagu na Oceanie Spokojnym, stanowiącym część obwodu sachalińskiego w Rosji, zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie co najmniej 6,7.