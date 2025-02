"Proszę, przyjdźcie szybko". Peru zmaga się z falą powodzi i osuwisk ziemi

Stan wyjątkowy

Co najmniej do piątku Limę i 19 regionów Peru objęto pomarańczowymi ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami deszczu. Narodowy Instytut Obrony Cywilnej (Indeci) ostrzegł, że ulewom będą towarzyszyć porywy wiatru o prędkości do 40 km/h, co może wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami w postaci osuwisk i lawin błotnych.