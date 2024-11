Problemy linii lotniczych i długie kolejki do lekarzy. Stoi za tym jedno zjawisko

Smog drastycznie ograniczył widoczność w północno-zachodnich Indiach, zasłaniając między innymi widok na mauzoleum Tadź Mahal w Agrze i powodując opóźnienia lotów. Ponadto sprawił, że do lekarzy zgłasza się coraz więcej osób mających problemy z drogami oddechowymi.

Jak poinformowali stołeczni urzędnicy, widoczność na międzynarodowym lotnisku w Nowym Delhi w czwartek spadła do 300 m. W środę niektóre loty odbywały się przy niemal zerowej widoczności. Według danych z Flightradar24 aż 88 proc. odlotów i 54 proc. przylotów było opóźnionych. Powietrze w Indiach jest miejscami tak gęste, że ledwo widoczne są nawet popularne atrakcje turystyczne, takie jak XVII-wieczny Tadź Mahal w Agrze czy Złota Świątynia - główne sanktuarium sikhizmu - w Amritsarze. Smog, który dusi Indie, jest bardzo groźny dla zdrowia. Lekarze alarmują o wzroście liczby pacjentów, w tym dzieci, cierpiących na kaszel, przeziębienie i ostre ataki astmy.

Nowe Delhi tuż za Lahaur

Priyanka Gandhi Vadra, indyjska polityczka, działaczka socjaldemokratycznego Indyjskiego Kongresu Narodowego, po powrocie do Nowego Delhi z miasta Wayanad w stanie Kerala, przekazała w mediach społecznościowych, że było to doświadczenie przypominające "wejście do komory gazowej". - Warstwa smogu jeszcze bardziej szokuje, kiedy widzi się ją z powietrza - napisała na portalu X.