"Poziom wody nadal rośnie", możliwe kolejne ewakuacje

Rosnący poziom wód powodziowych, niedobory paliwa i przerwy w dostawie prądu utrudniają usuwanie skutków huraganu Milton, który dotarł w ubiegłym tygodniu do Florydy jako huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Do tak dużej skali zniszczeń przyczynił się także wcześniejszy huragan Helene. Odbudowa ma zająć dużo czasu, ponieważ oba żywioły uderzyły w ten region w odstępie dwóch tygodni.

Zapach pleśni w powietrzu

- Wiem, że martwicie się o usuwanie gruzów i to oczywiste dlaczego - powiedział prezydent, przemawiając przed domem na plaży, który spadł z fundamentów. - Jest o wiele więcej do zrobienia. Robimy wszystko, co w naszej mocy - dodał