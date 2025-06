Ponad 30 osób zginęło po ulewach. "Część miasta jest całkowicie zalana"

Co najmniej 32 osoby zginęły na skutek ulew, jakie nawiedziły północno-wschodnie Indie. Gwałtowne warunki atmosferyczne przyniosły w kilku regionach powodzie błyskawiczne i osuwiska. Miejscami spadło ponad 470 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Według portalu "Times of India" niebezpieczne warunki pogodowe powiązane są z układem niżowym, który w sobotę utworzył się nad sąsiednim Bangladeszem. Północno-wschodnie stany kraju nawiedziły ulewy - w miastach Mawsynram i Czerapuńdżi w ciągu 24 godzin spadło 470 litrów wody na metr kwadratowy. Intensywne opady przyczyniły się do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych, w których życie straciły co najmniej 32 osoby.