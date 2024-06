Pojawiają się w pobliżu portugalskich plaż coraz częściej

W sąsiedztwie popularnych wśród turystów plaż Portugalii coraz częściej jest obserwowana obecność atlantyckich wielorybów - informują biolodzy, cytowani przez miejscowe media. Według specjalistów może to wynikać z podnoszącej się temperatury wody u wybrzeża.

Na przełomie maja i czerwca u brzegów zachodniego wybrzeża Portugalii pojawiła się grupa co najmniej sześciu okazów płetwala zwyczajnego, wśród których był młody osobnik. To drugie największe zwierzę świata, którego długość dochodzi do 27 metrów. Jak poinformował dziennik "Publico", wieloryby przez kilka dni pływały nieopodal plaż lizbońskiej aglomeracji. Jak zwrócili uwagę biolodzy, od 2019 roku znacząco wzrosła liczba dużych ssaków morskich w pobliżu brzegów Portugalii kontynentalnej. Szczególny pod tym względem był ubiegły rok, który obfitował w najwięcej zgłoszeń dotyczących pojawienia się płetwali w sąsiedztwie plaż.