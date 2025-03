Po ulewach wylała rzeka, ewakuowano ekipę filmową

Ostrzeżenia meteorologiczne w Hiszpanii

Ewakuowano ekipę filmową

Niezbyt optymistyczne prognozy

Synoptycy przekazali, że Laurence będzie niepokoić Hiszpanów co najmniej do wtorku. W środę zaś ma nadejść "moment przejściowy", w którym aura na chwilę się poprawi. Jednak już kształtuje się kolejna burza, które w dalszej części tygodnia przysporzyć może Hiszpanom wielu problemów. I chociaż prognozy podają, że będzie już dużo słabsza niż Laurence, to nawiedzi regiony mocno nasączone wodą opadową, co może przyczynić się do innych niebezpiecznych zjawisk. Padać ma co najmniej do piątku.